Wordt de meelworm onderdeel van het dieet van de Marsbewoner? ‘Ze smaken een beetje naar garnalen’

Muzikaal eerbetoon aan Klaas de Vries, de man van het clublied van FC Wageningen

Vrijdag 11 november is het precies een jaar geleden dat Klaas de Vries overleed. Om hem te eren en te gedenken is er vrijdagavond een muziekavond met enkele van zijn liedteksten in de bblthk in Wageningen (20.00 uur). Daarnaast worden er twee boeken gepresenteerd.

10 november