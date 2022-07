World Economic Forum in Wageningen? Dit doet het door Rutte aangekondigde GCS écht

Herenboe­ren Wageningen naarstig op zoek naar 20 hectare grond: ‘Maar grond is schaars in deze omgeving’

WAGENINGEN - Herenboeren Wageningen, een groep mensen die op een duurzame manier landbouw wil bedrijven, staat klaar om binnenkort te starten met een Herenboerderij. ,,Maar een heet hangijzer hierbij is de grond", zegt Melchert Meijer zu Schlochtern. ,,We hebben ongeveer 20 hectare nodig, maar grond is schaars in de omgeving van Wageningen.”

