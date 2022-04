WUR en gemeente denken aan een voetgangers- en fietserstunnel onder de Mansholtlaan

Man valt in slaap tijdens buitenko­ken op vuurtje, overkap­ping vliegt in brand: veel schade

HEELSUM - De overkapping van een woning aan de Verleurweg in Heelsum is kort na 17.30 uur in brand gevlogen. De bewoners was op een houtvuurtje aan het koken, ging even naar binnen en viel in slaap.

3 maart