Zeg nou zelf, een gelukzalig gevoel is toch je van het?

Na jaren braaklig­gen, gloort nieuwbouw aan de horizon van universi­teits­ter­rein De Dreijen

Het is al meer dan dertien jaar geleden dat de oude universiteitsgebouwen op het noordelijke deel van De Dreijen in Wageningen werden gesloopt om plaats te maken voor woningen. Na jaren van vooral praten, is er nu een begin gemaakt met de werkzaamheden die moeten leiden tot de bouw van ongeveer tachtig huizen op het terrein.

25 januari