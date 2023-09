Zo vader, zo zoon én nu ook dochter bij hockeyclub Wageningen: ‘Ik heb er wel even over moeten nadenken’

Forum voor Democratie wil Oekraïense vlag weg bij Edese gemeente­huis: ‘Heel bizar’

Voor het gemeentehuis van Ede wapperen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne drie vlaggen: de Nederlandse, de Edese en de Oekraïense. In de Airbornemaand september is de geelblauwe Oekraïense vlag vervangen door de Airbornevlag. Daarna neemt de Oekraïense zijn plek weer in. Althans, dat is de bedoeling.