Zomer in het water: in Wageningen regende het dit jaar meer dan gemiddeld

De zon gaat weer schijnen: 7 x Arnhemse weekend­tips voor binnen en buiten

Kies jij dit weekend voor een historische wandeling, of ga je schatzoeken op de rommelmarkt? Volgens de weersverwachting wordt het beter weer en gaat de zon schijnen. Lekker naar buiten dus! In dit artikel lees je wat in Arnhem te doen is in het weekend van vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 september.