Zorgverzekeraar Menzis vertrekt uit Wageningen en wil verhuizen naar Arnhem: ‘Einde van een tijdperk’

Zorgpremie Menzis volgend jaar opnieuw hoger

Zorgverzekeraar Menzis verhoogt de maandelijkse premie voor z’n basispakket in 2022 met 3,25 euro. Dit jaar kwam er al 7 euro bij. Dat betekent dat verzekerden in twee jaar tijd meer dan 10 euro per maand extra betalen.

9 november