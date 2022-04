Zwaan vliegt tegen stroomdraad en verliest vleugel: ‘Zeker niet de eerste; wachten op maatregelen’

Dronevlie­ger Ties legt Wageningen vast vanuit de lucht: ‘Elk jaargetij­de is weer boeiend’

Als zoon van een boswachter groeide Ties Blaauw (28) op in de Drentse bossen. Neergestreken in Wageningen geniet de dronevlieger van het afwisselende landschap in en rondom zijn huidige woonplaats.

15 maart