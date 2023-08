33-jarige vrouw opgepakt voor brandstichting in eigen appartement

met video Man doodgescho­ten in Den Haag, brandende auto gevonden in klopjacht op schutter

Bij een schietpartij in Den Haag is maandagavond een man overleden. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. De politie startte een klopjacht op de gevluchte schutter. In het naastgelegen Rijswijk is een brandende auto gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken heeft.