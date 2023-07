Aantal patenten per hoofd van de bevolking in Wassenaar hoger dan landelijk gemiddelde

Baas Kunstmuse­um Benno Tempel wordt directeur Kröl­ler-Mül­ler

Benno Tempel, de huidige directeur van het succesvolle Kunstmuseum in Den Haag, gaat de scepter zwaaien over Kröller-Müller in Otterlo. Hij volgt in dat museum directeur Lisette Pelsers op, die met ingang van komend jaar met pensioen gaat. Tempel gaat op 1 november alvast aan de slag op de Hoge Veluwe.