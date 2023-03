Flink minder WW-uitkeringen in de gemeente Wassenaar

Twee Minuten Met Voor het eerst exposeren Marcello&Els buiten Den Haag: ‘Genoeg rock in Voorburg’

Anderhalf jaar geleden sloten ze nog hun Rock Gallery aan de Koningin Emmakade. Maar met een nieuwe expositie van kunstenaarsduo Marcello & Els opent er weer een nieuwe galerie. Niet in Den Haag, wel in de Herenstraat in Voorburg. En daar is genoeg rock 'n roll te vinden, vertelt Marcello.