Gemeente Wassenaar moet nieuwe geluidsmetingen doen bij overlast veroorzakende padelbaan

Afgelopen vijf jaar werden er jaarlijks gemiddeld 23 winkeldief­stal­len gemeld in Wassenaar

Het aantal aangiftes van winkeldiefstal in Wassenaar is de afgelopen vijf jaar gelijk gebleven. In zowel 2017 als 2022 werden er 15 aangiftes gedaan. Dit blijkt uit cijfers die de politie bekend heeft gemaakt.