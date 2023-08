Vrouw (27) gewond bij steekpar­tij in Haagse wijk Ypenburg

Bij een steekpartij in de Haagse wijk Ypenburg is gisteravond een 27-jarige vrouw uit Nootdorp gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar een vrouwelijke verdachte.