Grote schade aan geparkeerde auto, dader gaat ervandoor

Te druk in Japanse Tuin: openings­tij­den aangepast en mogelijk maximale verblijfs­duur

De gemeente heeft de regels voor bezoek aan de Japanse Tuin in Den Haag aangepast nadat het vorige week bij het openingsweekend te druk met bezoekers werd. De natuur in de tuin is kwetsbaar, daarom is er veel onderhoud en beheer nodig.