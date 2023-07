Grote zoekactie naar vermiste zwemmer bij Wassenaarse Slag, strandgangers zoeken mee

Rode loper gaat niet meer uit voor elk bedrijf: ‘Veel gerichter zoeken, wat hebben we nodig?’

Nathal van Rijn (56) is sinds maart directeur van InnovationQuarter, dat ondersteuning biedt aan ondernemers en investeert in innoverende bedrijven in deze regio. De nieuwe topman gaat de komende jaren een andere koers varen met de ontwikkelingsmaatschappij. Hij wil vanaf nu vooral ondernemingen halen die iets meebrengen wat er nog niet is.