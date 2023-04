Hennepkwekerij met zo’n 750 planten in Wassenaarse woning, bewoner (60) opgepakt

Van Wieg tot Graf Jacqueline zette zich in voor haar buurtje: Ze was de admiraal van het Zeehel­denkwar­tier

Ze werd opgepakt en vastgezet toen ze de bomen in de Elandstraat voor kap wilde behoeden. Jacqueline vocht voor haar buurtje. Eerst het Zeeheldenkwartier later Ypenburg. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Jacqueline van den Akker – de Roo (7 september 1946 – 6 maart 2023).