Lekker weer in Wassenaar vanmiddag en vanavond

Binnen&Buiten In dit huis van 172 vierkante meter kan je een rondje lopen: ‘Ging er met armen zwaaien van plezier’

Ernstjan Cornelis vertrekt na ruim dertig jaar uit zijn ruime en avontuurlijke eengezinswoning aan de Kolibrielaan in Den Haag. ,,Het is een ongebruikelijk huis, maar wat hebben we hier plezier gehad.”