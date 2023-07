Oververhitte fietsaccu legt woning in as: ‘Techniek wordt veiliger, maar nog veel oude accu’s in omloop’

Vrouw naar ziekenhuis na brand in woning Wassenaar, brandweer weet kat te redden

Bij een brand in een Wassenaarse woning is zondagmiddag een vrouw gewond geraakt. Ze had rook ingeademd en is voor nader onderzoek en behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Ook een politieagent is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, vanwege mogelijke rookinhalatie. De brandweer heeft een kat uit de woning kunnen redden.