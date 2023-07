Regen- en hagelbuien, ook opklaringen in Wassenaar vandaag

Burgemees­ter Van Zanen sluit café in Den Haag voor drie maanden na schietinci­dent

Café Reina op de Goeverneurlaan in Den Haag is voor de komende drie maanden gesloten. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen besloten. Aanleiding voor de sluiting is het schietincident wat op zondag 2 juli heeft plaatsgevonden.