update Senioren­com­plex ontruimd vanwege gaslekkage, kat raakt in paniek en verwondt bewoner

In een seniorencomplex aan de Zaagmolenstraat in Leidschendam is dinsdagmiddag een gaslekkage ontstaan. De bewoners moesten hun huis uit en werden opgevangen in een naastgelegen verzorgingstehuis. Een kat raakte zodanig in paniek van de situatie dat hij een van de bewoners verwondde.