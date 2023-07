indebuurt.nl Antonio werkte 36 jaar als hoofdpor­tier bij hotel Des Indes: 'Ik heb Prince ontmoet'

In de wijk was hij een bekend gezicht: Antonio Carlos stond 36 jaar lang aan de deur bij hotel Des Indes. Hij ontving onder andere The Rolling Stones, Pim Fortuin, Prince en Neil Armstrong. Hij deed zijn werk jaren lang met veel plezier tot hij ineens last kreeg van tinnitus en moest stoppen.