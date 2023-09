Gemeente lijkt eigenaren ener­gieslur­pen­de kantoren niet te durven aanpakken: ‘Nog nul boetes uitgedeeld’

Kantoorpanden in heel Nederland moeten sinds 1 januari dit jaar minimaal energielabel C hebben. Maar acht maanden later voldoet nog steeds meer dan de helft van de kantoren in Den Haag niet aan deze wettelijke plicht. De gemeente blijkt er ook helemaal niet op te handhaven. Tot nu toe is er geen enkele boete uitgedeeld. Raadslid Yousef Assad (D66) is ontstemd.