Ruim 27.000 peuken op Nederland­se stranden opgeruimd, bijzondere vondst in Schevenin­gen

Ruim 1800 vrijwilligers hebben de afgelopen vijftien dagen in totaal 6081 kilo afval opgeruimd van de Nederlandse stranden. Ook haalden ze duizenden peuken van de stranden; 27.854 vonden ze er langs de kust van Schiermonnikoog tot en met Cadzand in Zeeland. In Scheveningen werd een verpakking gevonden die al zeker 38 jaar lang rondzwerft.