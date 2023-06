Vandaag helder weer in Wassenaar

Neergesto­ken huisarts Vincent ‘diep ontroerd’ door steun: ‘Wens dat hulpverle­ners vrij zijn van geweld’

De Haagse huisarts, die in februari door een verwarde patiënt (39) tijdens een consult werd neergestoken, is ‘diep ontroerd om te voelen dat er zoveel mensen in het hele land zijn die hem steunen’. Voor Vincent Zieren werd door collega’s ruim 53.000 euro opgehaald zodat hij in alle rust kan herstellen.