Vandaag kans op bewolkte dag in Wassenaar

Column Leuk dat ze een mens laten denken dat ‘ie een kip is maar andersom lukt ze niet

Toen ik tien jaar oud was, leerde ik met mijn goochelstokje spelen. Ik had namelijk voor mijn verjaardag een goocheldoos gehad. Ik droomde van een carrière als goochelaar. Dat is er niet van gekomen. Toen ik ouder werd, koos ik voor een andere doos.