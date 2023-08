Wassenaar zoekt nieuwe docenten: aantal basisschoolleerlingen stijgt sneller dan aantal inwoners

Een gratis festival organise­ren kan dus nog steeds: Jazz in de Gracht keert na drie jaar afwezig­heid terug

Even leek het erop dat het festival in de nasleep van corona een stille dood was gestorven. Na twee jaar noodgedwongen afwezigheid lukte het Menno Doorschodt in 2022 niet om Jazz in de Gracht te organiseren. ,,Iedereen was nog aan het opkrabbelen, er waren te veel onzekerheden", zegt hij.