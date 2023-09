Column Wesley Verhoek, Eljero Elia en Daryl Janmaat spreken nog steeds vol lof over deze man

Mario van der Ende schrijft wekelijks over onderwerpen die hem bezighouden. Dit keer over Carlos Roeleveld, die als speler zijn baan niet wilde opgeven voor het profvoetbal en later in de jeugdopleiding als trainer geliefd was door latere profs Wesley Verhoek en Daryl Janmaat.