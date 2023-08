indebuurt.nl Zo kom jij dit weekend gratis het Amsterdam Museum binnen

Welke club is onlosmakelijk verbonden met Amsterdam? Ajax natuurlijk! De voetbalclub heeft een hele toffe samenwerking met het kledingmerk Daily Paper. Het resultaat van die samenwerking is vanaf donderdag 10 augustus te zien in het Amsterdam Museum. En wie Daily Paper draagt, komt helemaal gratis binnen!