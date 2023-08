Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Waterland vandaag

Softbal: Tex Town Tigers kweekt zelfver­trou­wen voor Europese week, dubbele zege tegen Amsterdam

Tex Town Tigers heeft na een kleine twee maand weer een dubbele overwinning geboekt in de hoofdklasse. Amsterdam Pirates werd in de hoofdstad twee keer verslagen: 7-0 en 2-1. De laatste keer dat de Enschedese club twee overwinningen kon bijschrijven was op 17 juni toen UVV in Utrecht twee keer werd geklopt.