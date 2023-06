Helder weer in Waterland vandaag

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Adrienne: 'Ik woon in een toeristi­sche attractie'

Adrienne is geboren in Amsterdam, maar heeft tijdens haar jonge jaren op veel verschillende plekken in de wereld gewoond. Inmiddels woont ze ruim vijftien jaar terug in Nederland, waarvan heel wat jaartjes aan het Singel. “Het is een van de rustigere grachten, je zit zo in een winkelgebied bij de 9 Straatjes of de gezellige Spuistraat!”