Regenbuien, maar soms ook zon in Waterland vandaag

18-jarige scooterrij­der maak het wel heel bont: geen rijbewijs, geen helm, met fiets aan de hand én onder invloed

Een 18-jarige bestuurder van een scooter heeft het in de nacht van vrijdag op zaterdag in Purmer wel heel bont gemaakt. De jongen werd aangehouden voor het rijden onder invloed, zonder helm én zonder rijbewijs. Ook probeerde hij nog een fiets mee te nemen, samen met een bijrijdster die óók geen helm op had.