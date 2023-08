FC Volendam twee duels zonder geschorste spits Mühren

Robert Mühren is voor twee wedstrijden geschorst. De spits van FC Volendam kreeg vrijdag in het openingsduel van het nieuwe seizoen met Vitesse een rode kaart. Mühren kwam in de blessuretijd van de eerste helft met gestrekt been in op het been van Mathijs Tielemans.