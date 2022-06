15 maanden cel geëist voor gewapende overval op juwelier in Vlaardingen

Gewapende man zonder buit op de vlucht na overval op juwelier in Vlaardin­gen

In winkelcentrum De Loper in Vlaardingen heeft een man zaterdagochtend geprobeerd een juwelier te overvallen met een mes. Het lukte hem niet om iets mee te nemen, omdat de mensen in de winkel hem direct de deur wezen. De politie is nog op zoek naar de overvaller.

