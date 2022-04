21-jarige vrouw in haar rug gestoken midden op straat, dader nog spoorloos

Rondje langs de velden: volgende Klassieker in de Kuip en VCN verliest licentie voor eredivisie

Het gaat dan toch gebeuren: de derde Klassieker ooit in de vrouwen-eredivisie tussen Feyenoord en Ajax wordt volgende maand in de Kuip gespeeld. Voor VCN is er minder nieuws: de Capelse volleybalclub kan twee teams in de eredivisie niet meer betalen. Het bestuur moest een lastige keuze maken. Dat en meer in het rondje langs de velden.

16 april