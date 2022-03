800.000 euro aan contant geld gevonden in twee Schiedamse woningen

Scooterrij­der (18) in kritieke toestand na eenzijdig ongeval

Een 18-jarige jongen uit Schiedam ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij afgelopen weekeinde in zijn woonplaats bij een val met zijn scooter ernstig gewond raakte. De exacte toedracht van het eenzijdige ongeluk is nog onduidelijk.

14:11