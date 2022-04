A20 twee nachten afgesloten wegens werkzaamheden

VOETBAL TOTAAL CION danst door de tweede klasse en wedstrijd HVC'10 gestaakt: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Goaltjesdief Bas Mourits had bij TOGB slechts tien minuten nodig om drie keer in de hoofdklasse te scoren. HWD had vandaag een mindere middag: na het bedreigen van de scheidsrechter werd de wedstrijd van de Rotterdamse club gestaakt. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

3 april