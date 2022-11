Aandacht voor mensen waarbij kinderwens niet kan worden vervuld: ‘Impact is vaak heel groot’

Dat lijkt me geen makkelijke opgave voor mensen die heel graag kinderen willen.

,,Dat is het ook niet. Maar probeer jezelf te zien als een diamant met veel facetten. Eén daarvan is het krijgen van kinderen. Als dat niet lukt, blijven er nog andere facetten van jezelf over. Om mezelf als voorbeeld te nemen. Ik heb negen jaar geleden onverwachts m'n vrouw verloren en ben ongewenst kinderloos. Als je destijds had gezegd dat ik nu over dit onderwerp boeken zou schrijven en een eigen praktijk zou hebben, dan zou ik zeggen dat dat niet gaat gebeuren. Maar kijk wat er is gebeurd. Met kinderen was dat ongetwijfeld heel anders gelopen.”