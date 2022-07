Aanpak hardrijders op ‘racebanen’ in Vlaardingen snel op de agenda

Dat ongeluk was voor bijna alle oppositiepartijen in de Vlaardingse gemeenteraad aanleiding om het college van B & W op te roepen om deze zomer onderzoek te doen naar maatregelen die kunnen helpen in de strijd tegen hardrijders op doorgaande wegen in de stad.

‘Raakt mij enorm’

Bikkers bood aan om na het zomerreces meteen met de gemeenteraad in gesprek te gaan over mogelijke maatregelen om doorgaande wegen in de stad veiliger te maken. De voorgestelde motie was daar volgens hem niet per se voor nodig. De coalitiepartijen wilden aanvankelijk niet voor de motie stemmen, vooral vanwege de tekst over het college dat de boot zou afhouden. Nadat die passage werd geschrapt, kon de complete gemeenteraad zich vinden in een snel gesprek over mogelijke verkeersmaatregelen.