Aanrijding op kruispunt Schiedam: één persoon gewond en flinke schade aan auto’s

Toeristen­trek­ker? De beroemde luchtsin­gel vervalt waar je bij staat

De bekende gele Luchtsingel in hartje Rotterdam is door de gemeente Rotterdam onder ‘verscherpt toezicht’ geplaatst. De houten loopbrug die nota bene door de toonaangevende reisgids Lonely Planet wordt aangeprezen, raakt namelijk steeds verder in verval. De technische staat wordt daarom nauwlettend in de gaten gehouden. Er vallen gaten, soms ook door brandstichting.

5 november