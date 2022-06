ABN AMRO kantoor Vlaardingen gaat deuren sluiten

Tien minuten voor de deadline toezegging: Oekraïne­dorp Vlaardin­gen gaat er tóch komen

Het duurde tot tien minuten voor de uiterste deadline, maar toen kreeg Vlaardingen de felbegeerde toezegging vanuit Den Haag over de financiering van het geplande Oekraïnedorp in de stad. Dat betekent dat de aanleg binnenkort kan starten en de eerste vluchtelingen in oktober hun intrek kunnen nemen in flexwoningen naast bedrijventerrein Vergulde Hand West.

