Advocaat Michael L. wil deskundigen in zaak van gewurgde kroegbaas Lian Boel opnieuw horen

Yehudi Moszkowicz, de advocaat van Michael L. die eind vorig jaar werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor het doden van zijn ex-schoonvader Lian Boel, wil dat het gerechtshof in Den Haag opnieuw de drie deskundigen hoort. Dat verzoek legde hij vrijdag neer tijdens een pro-formazitting over de zaak in hoger beroep.