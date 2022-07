Advocaat verdachte tramgevecht laat van zich horen: ‘Bestuurster hield verdachte in wurggreep’

Wurggreep

Omdat de verdachte zich niet kan vinden in de lezing van de RET, die aangifte heeft gedaan naar aanleiding van de gebeurtenissen, geeft zij een statement via haar advocaat Sonya Taheri: ,,Mijn cliente is nimmer eerder in aanraking met het OM geweest. Zij is niet degene geweest die is begonnen. De conducteur heeft haar in een wurggreep vastgepakt waarna zij uit noodweer heeft gehandeld. Verder is het aan de rechter om hierover te oordelen.”