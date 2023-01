Afrit A20 snel op de schop voor betere doorstroming verkeer

Noodkreet over haperende straatver­lich­ting in Schiedam

De fractie van LOS in de Schiedamse gemeenteraad trekt aan de bel over de openbare straatverlichting in Schiedam en de wijk Oost in het bijzonder. Volgens raadslid Monique Rotteveel valt daar de straatverlichting regelmatig uit.

9 januari