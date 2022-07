Afscheid van ‘de puntdakjes’: KCA Maassluis verhuist naar voormalige kantine gemeentehuis

Dozen vol verf, schildersezels, de keramiekoven en ga zo maar door: de verhuizing van de KCA naar het stadhuis is in volle gang. Voorzitter Leo Lauwaars en bestuurslid Will van der Velde zijn druk in de weer om alle spullen in te pakken: ,,Na jaren sukkelen ging het opeens heel snel en raakten de plannen in een stroomversnelling. Het is fijn dat er nu eindelijk iets gebeurt”, zegt Lauwaars.