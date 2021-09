Allememaggies! Bassie wordt 86 en viert dat met een optocht met auto's en caravans

Momenteel is er in Museum Vlaardingen een tentoonstelling te zien over het bekende duo. Directeur Léanne Selles, directeur van Museum Vlaardingen, laat de verjaardag van Bas van Toor, Bassie dus, niet zomaar voorbij gaan. ,,Aan het enthousiasme van de bezoekers van de tentoonstelling is echt te zien hoe geliefd de Vlaardingse broers nog steeds zijn! Zoals bekend heeft Bas te maken met gezondheidsproblemen, daarom wilden we zijn 86ste verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan’’, aldus Selles.

Volledig scherm De bekende caravan van Bassie en Adriaan. © AD

Een speciale parade van Bassie & Adriaan auto’s en caravans, wereldberoemd uit de vele televisieseries, rijdt 17 september om 12.00 uur over de Westhavenkade in Vlaardingen. Als Bas zich die dag goed voelt, zal hij erbij aanwezig zijn en mag dan als het ware zijn eigen, eenmalige, defilé afnemen. Door zijn ziekte zit Bassie in een rolstoel en is hij moeilijk te verstaan.

Op de foto

Na de felicitaties zal de optocht via Museum Vlaardingen naar het Veerplein rijden. Belangstellenden kunnen een tijdslot reserveren om daar met de auto’s en caravans op de foto te gaan.

Bas van Toor (1935) en zijn jongere broer Adri (Aad) stappen al op vroege leeftijd in de showbizz. Tussen 1955 en 1980 treden zij nationaal en internationaal op met het acrobatennummer The Crocksons. Vanaf de jaren zeventig begonnen zij op te treden als Bassie & Adriaan. Naast optredens in theaters en circussen zijn de clown en de acrobaat vooral bekend van de vele avonturenseries voor kinderen op tv. Hoewel het duo al ruim 20 jaar niet meer optreedt voor publiek, zijn ze nog steeds razend populair.

