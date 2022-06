Architect laat alternatief plan voor Schiedamse Stadserf doorrekenen en dat valt stuk goedkoper uit

Het Capelse bureau VGG heeft in opdracht van Ruijssenaars het plan van de gemeente en zijn eigen plan naast elkaar gelegd en een kostenvergelijking gemaakt. Het verschil tussen de plannen is dat het deel dat mogelijk gesloopt gaat worden in het plan Ruijssenaars niet wordt gesloopt. Ander verschil is dat in het plan van de gemeente 45 appartementen worden gebouwd van gemiddeld 80 vierkante meter, in het plan Ruijssenaars gaat het om 60 sociale huurappartementen van 60 vierkante meter. Ook het archief kan blijven in zijn plan.