Asielboot Lady Anne blijft waarschijnlijk tot november in Maassluis

Blikvanger langs de A20 gaat open, al laten het zwembad en de rooftopbar op zich wachten

Bijna drie jaar is eraan gewerkt, maar het Van der Valk Hotel in Schiedam opent dan eindelijk zijn deuren. Op 20 april komt de Schiedamse burgemeester Cor Lamers langs voor een feestje. Het hotel is ondertussen al beperkt open voor gasten.

2 april