Auto in Vlaardingen uitgebrand, politie gaat uit van brandstichting

De oude dame aan de Hoogstraat is opgeknapt: Stedelijk Museum gaat zaterdag weer open

Tuurlijk, het werk van de beroemde Karel Appel hangt er gewoon weer. Zijn Mannetje met de zon uit 1947 is een van de publiekslievelingen van het Stedelijk Museum Schiedam. Komende zaterdag gaan de deuren weer open. Het hakken en breken is voorbij. De opknapbeurt van de oude dame aan de Hoogstraat is voltooid.

11 mei