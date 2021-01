Auto raakt tramhalte en botst tegen boom op Broersvest in Schiedam, zes gewonden

Volgens een politiewoordvoerder reed de auto, een Audi, op de trambaan. Daar verloor de bestuurder de macht over het stuur. ,,De auto begon te slippen, is gaan tollen en raakte onder meer de zijkant van een tramhalte. De wagen is uiteindelijk tegen een boom tot stilstand gekomen", zegt de woordvoerder. De onderdelen van de auto zijn tientallen meters verderop terechtgekomen.

Alcohol

De inzittenden konden de gecrashte auto uiteindelijk zelf verlaten. Zij moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie hebben ‘vier of vijf’ passagiers ernstige rug- of nekkletsel overgehouden aan de klap. Bij het incident was geen alcohol in het spel. ,,Daar is op getest en die uitslag was negatief”, aldus de woordvoerder.