Automobilist dumpt poesje langs de zijkant van de weg

‘Houd ramen gesloten en sluit ventilatie!’ was de noodoproep maar bij Anja en haar buren kan dat niet

Houd ramen en deuren gesloten, schakel ventilatie uit! Maar wat als dat niet kan? Door een flinke rookwolk vanuit de Botlek zaten vele Vlaardingers en Schiedammers woensdagnacht rechtop in bed en in de stank: een trillend en piepend NL-Alert ging af op hun telefoons. Bewoners van flats in Schiedam-Groenoord maken zich zorgen, want zij kunnen de ventilatie in huis niet zelf afsluiten voor rookwolken.

14 april